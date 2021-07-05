Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Шибеник», ЦСКА против «Копенгагена», «Локо» – «Краковия», «Рубин» принимает «Урал»

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона. Товарищеские матчи Австрия Спартак Россия – Шибеник Хорватия – 4:2 (2:0) Голы «Спартака»: 1:0 – Хендрикс (34), 2:0 – Мозес (42), 3:2 – Глушенков (66), 4:2 – Игнатов (83).
Популярные статьи
- Колосков об отказе Черчесова от неустойки: «Поступил как настоящий мужчина. Понял, что результата не было»
- Светлана Журова: «Все социологические рейтинги показывают, что люди в Крыму более довольны, чем, например, люди в Сибири»
- Олег Матыцин – российским олимпийцам: «Абсолютно уверен, что флаг и гимн у нас не отнимут»
Свежие комментарии