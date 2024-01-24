Нобоа, игравший в России с 2007 года, перешел из «Сочи» в родной клуб «Эмелек»

Эквадорец Кристиан Нобоа покидает нашу страну, в которой провел почти всю футбольную карьеру. Сайт «Сочи», где Нобоа отыграл последние 4,5 сезона, сообщил, что 38-летний полузащитник возвращается на родину в клуб «Эмелек», в котором когда-то начинал свой путь в профессиональном футболе.