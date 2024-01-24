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  • Лидия Санникова
    Демографию чухонцам поднимут, а то там немного больше миллиона... На хутор.Жена и дети Карпи...
  • Юрий анин
    Ну что москвичи вы там эстонских подданных выращиваете из "нищих"  футболистов...и это во время СВО отвозят свои семь...Жена и дети Карпи...
  • Игорь Петров
    Когда плакать?«Очень-очень долг...

Нобоа, игравший в России с 2007 года, перешел из «Сочи» в родной клуб «Эмелек»

Нобоа, игравший в России с 2007 года, перешел из «Сочи» в родной клуб «Эмелек»

Эквадорец Кристиан Нобоа покидает нашу страну, в которой провел почти всю футбольную карьеру. Сайт «Сочи», где Нобоа отыграл последние 4,5 сезона, сообщил, что 38-летний полузащитник возвращается на родину в клуб «Эмелек», в котором когда-то начинал свой путь в профессиональном футболе.

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