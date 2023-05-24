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Доктор Мясников предложил использовать воду для борьбы с приступом гнева

Доктор Мясников предложил использовать воду для борьбы с приступом гнева

Обычная вода может помочь во время вспышки агрессии. Об этом в эфире шоу «О самом главном» на канале «Россия-1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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