Доктор Мясников предложил использовать воду для борьбы с приступом гнева

Обычная вода может помочь во время вспышки агрессии. Об этом в эфире шоу «О самом главном» на канале «Россия-1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
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