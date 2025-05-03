Французский политик прокомментировал решение по АдГ, принятое в Германии

Решение в Германии о приписывании партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) статуса правоэкстремистской стало проявлением тотальной диктатуры, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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