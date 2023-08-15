Населенный пункт Урожайное в ДНР перешел под контроль украинской армии. Однако этот локальный успех стал для ВСУ пирровой победой.
ВСУ заняли Урожайное ценой огромных потерь
Комментарии
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Виталий Чуваев
А нам какая разница...? Идёт ДЕНАЦИФИКАЦИЯ, т.е. уничтожение живой силы нацистов. И ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ, т.е уничтожение военной техники и вооружений.
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15 час.
Виталий Чуваев
Чем быстрее произойдёт реализация задач СВО, тем быстрее закончится эта СВО. Жалости нет места. Или они нас или мы их... НАЦИОНАЛИСТЫ - это люди, считающие свою нацию или народ самыми лучшими в Мире. Остальные должны им подчиняться. Фашисты - это националисты имеющие целью физическое УНИЧТОЖЕНИЕ всех других народов, которых они считают "недочеловеками" и потому, не имеющих право на существование...
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15 час.
Андрей Stan
А как вы хотели? Денацификации она такая... ))) А потом начнется охота солдат на командиров... )))
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15 час.
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