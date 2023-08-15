ВСУ заняли Урожайное ценой огромных потерь

Виталий Чуваев

Чем быстрее произойдёт реализация задач СВО, тем быстрее закончится эта СВО. Жалости нет места. Или они нас или мы их... НАЦИОНАЛИСТЫ - это люди, считающие свою нацию или народ самыми лучшими в Мире. Остальные должны им подчиняться. Фашисты - это националисты имеющие целью физическое УНИЧТОЖЕНИЕ всех других народов, которых они считают "недочеловеками" и потому, не имеющих право на существование...