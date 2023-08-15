Несекретные материалы

14 125 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Душка
    "Там полным полно" -это откуда же у Вас такая информация? Что Вы знаете о Донецке еще?????????«Понаехали тут»: ...
  • Андрей
    и что то укропво вообще не видно .😀😀😀👍👍👍Очевидец опублико...
  • Владимир Алтайцев
    Эта позиция  не разумная, а гадкая. Жить с соседями  нужно  дружно. Тогда  и он поможет тебе в беде. Это сейчас  РФ  ...Двинский: Казахст...

ВСУ заняли Урожайное ценой огромных потерь

ВСУ заняли Урожайное ценой огромных потерь

Населенный пункт Урожайное в ДНР перешел под контроль украинской армии. Однако этот локальный успех стал для ВСУ пирровой победой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Чуваев
А нам какая разница...? Идёт ДЕНАЦИФИКАЦИЯ, т.е. уничтожение живой силы нацистов. И ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ, т.е уничтожение военной техники и вооружений.
Ответить
15 час.
Виталий Чуваев
Чем быстрее произойдёт реализация задач СВО, тем быстрее закончится эта СВО. Жалости нет места. Или они нас или мы их... НАЦИОНАЛИСТЫ - это люди, считающие свою нацию или народ самыми лучшими в Мире. Остальные должны им подчиняться. Фашисты - это националисты имеющие целью физическое УНИЧТОЖЕНИЕ всех других народов, которых они считают &quot;недочеловеками&quot; и потому, не имеющих право на существование...
Ответить
15 час.
Андрей Stan
А как вы хотели? Денацификации она такая... ))) А потом начнется охота солдат на командиров... )))
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх