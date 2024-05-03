План работы петербургского отделения РАН утвердят в июле

Рассказал Андрей Рудской Президиум Российской академии наук (РАН) 5 июля 2024 года проведет выездное заседание в историческом здании РАН в Петербурге, в ходе которого утвердит задачи и план деятельности для местного отделения академии, рассказал ТАСС председатель СПбО РАН Андрей Рудской.