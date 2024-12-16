Небензя: Киев демонстрирует нежелание двигаться к мирному урегулированию

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что нежелание Киева искать пути к миру было очевидно в его отказе от предложения Венгрии об установлении рождественского перемирия и проведении обмена пленными.
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