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Небензя: Киев демонстрирует нежелание двигаться к мирному урегулированию

Небензя: Киев демонстрирует нежелание двигаться к мирному урегулированию

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что нежелание Киева искать пути к миру было очевидно в его отказе от предложения Венгрии об установлении рождественского перемирия и проведении обмена пленными.

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