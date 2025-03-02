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Google Таблицы получили ИИ для ускорения анализа данных и создания эффектов

Google Таблицы получили ИИ для ускорения анализа данных и создания эффектов

Эта функция на основе искусственного интеллекта теперь доступна всем бизнес-подписчикам Workspace. Чтобы воспользоваться ею, щелкните значок Gemini в правом верхнем углу и задайте вопросы вроде «Спрогнозируйте мою чистую прибыль на следующий квартал».

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