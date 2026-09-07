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Стали известны подробные характеристики нового кроссовера SWM G01 Pro для России

Стали известны подробные характеристики нового кроссовера SWM G01 Pro для России

Премьера модели запланирована до конца года. Кроссовер SWM G01 Pro займет место флагмана бренда и будет выпускаться по полному циклу на калининградском заводе "Автотор", сообщает в понедельник, 7 сентября 2026 года, портал "Китайские автомобили".

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