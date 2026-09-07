Стали известны подробные характеристики нового кроссовера SWM G01 Pro для России

Премьера модели запланирована до конца года. Кроссовер SWM G01 Pro займет место флагмана бренда и будет выпускаться по полному циклу на калининградском заводе "Автотор", сообщает в понедельник, 7 сентября 2026 года, портал "Китайские автомобили".
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