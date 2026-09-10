Выдают возраст первыми: почему волосы после 40 лет требуют особого внимания

После 40 лет многие замечают изменения состояния волос. Они могут стать тоньше, суше, медленнее расти или потерять прежний объем.
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