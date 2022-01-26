Козак рассказал о двухнедельной паузе для рассмотрения предложений ДНР и ЛНР

Коллеги российской делегации по «нормандской четверки» взяли двухнедельную паузу в переговорном процессе, чтобы рассмотреть предложения Донбасса, на которые Киев пока никак не реагирует, рассказал на итоговой Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.