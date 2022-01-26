ИЗВЕСТИЯ iz

6 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    То есть их охранники стоят столько же, сколько наш посол? Высоко же они ценят своих долдонов, однако.  Пусь сперьва с...В Кремле назвали ...
  • Валентин Щербаков
    Теперь пиндосы будут гадить нам по полной, увидев нашу беспомощность и растерянность, вот такие наши ультимативные за...В Кремле назвали ...
  • Валентин Щербаков
    Вот и надо бабахнуть в скопление техники войск ВСУ и нацбатов, чем-нибудь типа вакуумной бомбы или какой-нибудь царь-...«Доставляется ору...

Козак рассказал о двухнедельной паузе для рассмотрения предложений ДНР и ЛНР

Козак рассказал о двухнедельной паузе для рассмотрения предложений ДНР и ЛНР

Коллеги российской делегации по «нормандской четверки» взяли двухнедельную паузу в переговорном процессе, чтобы рассмотреть предложения Донбасса, на которые Киев пока никак не реагирует, рассказал на итоговой Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх