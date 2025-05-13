Путин: подготовка к 250-летию Большого театра уже идет

Мероприятия к 250-летию Большого театра уже идут, надо обсудить подготовку к этому юбилею, заявил президент России Владимир Путин 13 мая в обращении к попечительскому совету Большого и Мариинского театров.
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