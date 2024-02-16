Африка захлёбывается от неучей: 100 миллионов детей не пускают в школы

Доступ к образованию в Африке и его качество продолжают оставаться критически низкими. Об этом заявил комиссар Африканского союза по образованию, науке, технологиям и инновациям, профессор Мохамед Белихосейн.
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