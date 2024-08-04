Нейросеть придумала, а я сплела. Миджорни - новый дизайнер макраме?

Нейросеть - источник моих новых макраме-идей! Макраме-дом, созданный нейросетью Есть разные источники вдохновения, один из них искусственный интеллект, который порой предлагает неожиданные и яркие эксперименты ⭐️ Кстати, я пользуюсь Миджорни.
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