Нейросеть придумала, а я сплела. Миджорни - новый дизайнер макраме?

Нейросеть - источник моих новых макраме-идей! Макраме-дом, созданный нейросетью Есть разные источники вдохновения, один из них искусственный интеллект, который порой предлагает неожиданные и яркие эксперименты ⭐️ Кстати, я пользуюсь Миджорни.