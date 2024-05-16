В Тверской области мужчина до смерти запинал собутыльника

В городе Конаково арестовали 57-летнего мужчину, которого подозревают в особо тяжком преступлении. Как сообщили в следственно управлении СК РФ по Тверской области, по версии следствия, 12 мая мужчина пришел в гости к подруге в один из домов в деревне Вараксино Конаковского округа.