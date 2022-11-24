Конор про Хабиба: «Самый большой ссыкун в истории боев. Отец дал бы ему пощечину»

Ирландский боец Конор Макгрегор высказался относительно возможного реванша с Хабибом Нурмагомедовым. «На самом деле, знаете, я не хочу драться с этим вонючим мешком, есть бои и получше.
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