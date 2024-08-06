Игорь Мосийчук*: Сырский не справляется с обязанностями и должен быть отстранен

Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* считает, что Владимир Зеленский должен рассмотреть вариант отставки главкома ВСУ Александра Сырского, так как тот не справляется со своими обязанностями, сообщает ТАСС.
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