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Челябинец, обещавший тренеру конной школы «Рифей» «отмазать» ее от реального срока, предстанет перед судом

Челябинец, обещавший тренеру конной школы «Рифей» «отмазать» ее от реального срока, предстанет перед судом

Житель Челябинска осужден за попытку хищения денег под видом передачи взятки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в покушении на мошенничество.

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