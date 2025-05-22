Челябинец, обещавший тренеру конной школы «Рифей» «отмазать» ее от реального срока, предстанет перед судом

Житель Челябинска осужден за попытку хищения денег под видом передачи взятки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в покушении на мошенничество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии