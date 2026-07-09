Как я строю валютную стратегию: от простой покупки долларов до валютных облигаций

Признаюсь честно: долгое время мое отношение к валюте было каким-то иррациональным. Я совершала классические ошибки — покупала доллары на пике паники, когда все вокруг кричали о девальвации, а через месяц, глядя на укрепившийся рубль, корила себя за поспешность.
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