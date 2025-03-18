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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Божович о расизме в адрес Вендела: «Неправильно говорить, что болельщики в России – расисты. Это индивидуальный случай. Какие бы ни были фанаты – их надо уважать»

В матче 20-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) хавбек гостей Вендел был удален за неприличный жест в адрес фанатов.

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