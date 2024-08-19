«Хочу и жду»: раскрывшая новые отношения Бузова намекнула на беременность

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает интриговать публику и порождать новые слухи. Если недавно она намекнула на отношения и даже предложение руки и сердца, то теперь — на беременность, опубликовав на своей странице в социальной сети неожиданное фото… Знаменитость снялась на фоне детского автокресла и оставила неоднозначную подпись.