«Хочу и жду»: раскрывшая новые отношения Бузова намекнула на беременность

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает интриговать публику и порождать новые слухи. Если недавно она намекнула на отношения и даже предложение руки и сердца, то теперь — на беременность, опубликовав на своей странице в социальной сети неожиданное фото… Знаменитость снялась на фоне детского автокресла и оставила неоднозначную подпись.
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