Он был любящим, верным, семейным,Приносил домой всю зарплату,Очень нежным в сценах постельных,И в быту обходился без мата.
Идеальный!
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Он был любящим, верным, семейным,Приносил домой всю зарплату,Очень нежным в сценах постельных,И в быту обходился без мата.
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