Овечкин вышел на 15-е чистое место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён

Александр Овечкин в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён обошел легендарного Пола Коффи. В ночь на 8 марта в Питтсбурге ( штат Пенсильвания, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».