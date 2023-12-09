Героям СВО не дают стать новой элитой

https://t.me/russkiy_malchik/932То, что Путин доверил передать слова об участии в выборах герою России и участнику войны, внушает надежду на реальную ротацию элит, когда ребята из СВО станут менять столичных карьеристов.
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