Последствия украинских атак по НПЗ, ЕС снял санкции с Воложа и нападение на Леонида Волкова

Нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде второй раз за год вынужден снизить мощность: в январе сломалось импортное оборудование, а 12 марта удар украинского беспилотника прервал работу крупнейшей установки первичной переработки нефти, на которую приходилось 53% выработки.