Детей из микрорайона Кубяка забрали в детдом после убийства матери и ареста отца

В Калуге 46-летнего мужчину взяли под стражу, его подозревают в убийстве бывшей супруги. Напомним, что 30 октября в квартире дома по улице Малоярославецкой был обнаружен труп 43-летней женщины с ножевыми ранениями.
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