Российские «Герани» снова «навестили» Одессу

Андрей Stan

)))) Генералы всу не просто топчутся по граблям... Это же отличный способ "списать" и продать утерянное оружие и имущество... ))) Не надо считать хохлов тупыми, в вопросах халявных бабок... И я угораю с "ревизоров" янки? Ха... Эти тупые англосаксы хотят проверить поставки оружия?... )))