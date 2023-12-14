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Несекретные материалы

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Российские «Герани» снова «навестили» Одессу

Российские «Герани» снова «навестили» Одессу

Российские военные минувшей ночью нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Украины в Одесской области.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
браво нашим  гераням!!!!!!  Благодарность нашей разведке  вовремя  сообщает  накопление вооружения топлива  наёмникови укро нациков!  так держать!!!!!!!
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15 час.
Андрей Stan
)))) Генералы всу не просто топчутся по граблям... Это же отличный способ &quot;списать&quot; и продать утерянное оружие и имущество... ))) Не надо считать хохлов тупыми, в вопросах халявных бабок... И я угораю с &quot;ревизоров&quot; янки? Ха... Эти тупые англосаксы хотят проверить поставки оружия?... )))
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11 час.
Игорь Егоров
Герани не решат проблему уничтожения Украины как государства, здесь надо применять более мощное оружие.
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3 час.

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