Губернатор Томенко рассказал, как в Сочи радовался морю, которого не видел 10 лет

Глава региона ответил на вопросы участников площадки "АТР-Медиа" Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал об эмоциях, которые испытал в марте этого года, когда побывал на масштабном фестивале молодежи в Сочи.
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