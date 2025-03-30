Терапевт перечислила причины тахикардии

Пульс 100 ударов в минуту в состоянии покоя считается тахикардией, рассказала «Известия» 30 марта профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии