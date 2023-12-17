НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

Росандич о Ягре: «Он уже дедушка. В чешской лиге были игроки, против которых мне приходилось сложнее. Но даже сейчас у него очень мощный бросок»

«Ягр? Он все еще играет, все еще опасен (смеется). Он уже не так хорош, как когда-то был, конечно. Во время своего расцвета он был лучшим игроком в мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх