Донорское движение в Поморье: волонтеры объединяют усилия для спасения жизней

В 2026 году кровь сдали около ста представителей добровольческого сообщества региона, многие из них пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга.
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