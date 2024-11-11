Путин и Трамп по телефону обсудили "скорейшее урегулирование войны на Украине"

Новый президент США предположил, что Украине может потребоваться уступить часть территории Президент России Владимир Путин и будущий 47-й президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможное прекращение войны на Украине, сообщает РБК со ссылкой на Washington Post.
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