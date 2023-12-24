Филипп Киркоров похвастался необычным перстнем за два миллиона рублей, подаренным ему таинственным поклонником.
Таинственный поклонник подарил Киркорову кольцо за 2 млн рублей
Комментарии
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Елена Давыдова
Кто дал ему звание " король" . чем ничтожнее личность , тем больше эпитетов . Магомаев был просто Магомаев, потому, что был высокообразованным и обладал неимоверным талантом. А этот "выкидыш" Пугачевой какими королевскими данными обладает. По нему давно психушка плачет. "Розовая кофточка" это проявила давно. А кольца дарят партнер или партнерша, как у них там педиков принято, может и то и другое. Видимо Филя "старается" на этом фронте.
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