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Таинственный поклонник подарил Киркорову кольцо за 2 млн рублей

Таинственный поклонник подарил Киркорову кольцо за 2 млн рублей

Филипп Киркоров похвастался необычным перстнем за два миллиона рублей, подаренным ему таинственным поклонником.

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Комментарии
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Елена Давыдова
Кто дал ему звание &quot; король&quot; . чем ничтожнее личность , тем больше эпитетов . Магомаев был просто Магомаев, потому, что был высокообразованным  и обладал неимоверным талантом. А этот &quot;выкидыш&quot; Пугачевой какими королевскими данными обладает. По нему давно психушка плачет. &quot;Розовая кофточка&quot; это проявила давно. А кольца дарят партнер или партнерша, как у них там педиков принято, может и то и другое. Видимо Филя &quot;старается&quot; на этом фронте.
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