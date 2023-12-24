Таинственный поклонник подарил Киркорову кольцо за 2 млн рублей

Елена Давыдова

Кто дал ему звание " король" . чем ничтожнее личность , тем больше эпитетов . Магомаев был просто Магомаев, потому, что был высокообразованным и обладал неимоверным талантом. А этот "выкидыш" Пугачевой какими королевскими данными обладает. По нему давно психушка плачет. "Розовая кофточка" это проявила давно. А кольца дарят партнер или партнерша, как у них там педиков принято, может и то и другое. Видимо Филя "старается" на этом фронте.