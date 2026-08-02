Косихина предложила школьным столовым популяризировать русскую кухню

Сенатор Наталия Косихина предложила сделать школьные столовые центром популяризации русской кухни. Минпромторг России планирует утвердить ГОСТ на русскую кухню к концу 2026 года, что обеспечит безопасность и полезность блюд для школьников.
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