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Царьград

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Косихина предложила школьным столовым популяризировать русскую кухню

Косихина предложила школьным столовым популяризировать русскую кухню

Сенатор Наталия Косихина предложила сделать школьные столовые центром популяризации русской кухни. Минпромторг России планирует утвердить ГОСТ на русскую кухню к концу 2026 года, что обеспечит безопасность и полезность блюд для школьников.

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