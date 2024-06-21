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Yonhap: МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за договора с КНДР

Yonhap: МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за договора с КНДР

Global look press/AFLO/Lee Jae-Won МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева и довел до него позицию южнокорейской стороны в связи с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи, сообщает агентство Yonhap.

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Комментарии
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Eduard
Посол России:&quot;Это вас не касается!&quot;
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13 час.
Eduard
Мы не обязаны ни оправдываттся ни отчитываться ни перед кем!
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13 час.
Eduard
Пусть объяснят южане зачем с аферистами США связались!
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13 час.

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