Yonhap: МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за договора с КНДР

Global look press/AFLO/Lee Jae-Won МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева и довел до него позицию южнокорейской стороны в связи с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи, сообщает агентство Yonhap.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии