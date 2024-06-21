Yonhap: МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за договора с КНДР

Global look press/AFLO/Lee Jae-Won МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева и довел до него позицию южнокорейской стороны в связи с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи, сообщает агентство Yonhap.