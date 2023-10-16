Трамваи, самосвалы и тракторы. Как Беларусь и Новосибирская область сотрудничают в машиностроении.

Первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский рассказал о сотрудничестве с Новосибирской областью в машиностроении во время VI заседания Совета делового сотрудничества Беларуси и Новосибирской области РФ, передает корреспондент БЕЛТА.
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