Трамваи, самосвалы и тракторы. Как Беларусь и Новосибирская область сотрудничают в машиностроении.

Первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский рассказал о сотрудничестве с Новосибирской областью в машиностроении во время VI заседания Совета делового сотрудничества Беларуси и Новосибирской области РФ, передает корреспондент БЕЛТА.