ФСБ ввела новые ограничения для пользователей IP-телефонии

В целях борьбы с мошенниками ФСБ потребовала от операторов связи ввести ограничения при оказании услуги IP-телефонии, сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора оператора «Квантум» («Простор Телеком») Игоря Бобова.
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