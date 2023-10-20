Доходность трежерис поставила «психологический» рекорд

Американские казначейские облигации, сроком обращения 10 лет, достигли на утренних торгах линии 5%. Кроме обновления 15-ти летнего рекорда, круглые цифры психологически влияют на трейдеров, что может привести как к усилению распродаж акций, так и переломной коррекции на фондовом рынке.