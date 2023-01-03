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Мбаппе и Хакими посетили матч «Нетс» и получили майки от Дюрэнта

Мбаппе и Хакими посетили матч «Нетс» и получили майки от Дюрэнта

Игроки «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими посетили матч «Бруклина» в НБА. Лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт тепло поприветствовал футболистов и подарил им фирменные майки со своей фамилией.

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