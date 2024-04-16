«ИЖ-Кортеж» проехал по автодрому в Сочи: видео

Несколько дней назад мы рассказывали о большом российском мотоцикле «ИЖ-Кортеж», а сейчас «Калашников» показал его в действии на видео: этот двухколесный монстр со 150-сильным мотором проехал несколько кругов по «Сочи Автодрому».
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