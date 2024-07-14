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Президент «Сан-Хосе» об «эффекте Селебрини»: «Наблюдаем рост интереса к команде со стороны случайных поклонников хоккея и национальных медиа»

18-летний форвард Макклин Селебрини был выбран «Шаркс» под общим 1-м номером на драфте НХЛ-2024.  «Вы имеете в виду что-то еще, кроме того, что песня «Возвращение Мака» (из одноименного альбома британского певца Марка Моррисона) стала звучать на радио в 10 раз чаще? (со смехом).

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