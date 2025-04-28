Покупателям полисов накопительного страхования жизни готовят софинансирование

В России хотят сделать более выгодными долгосрочные сбережения. Сейчас обсуждаются льготы для работодателей при софинансировании накопительного страхования жизни (НСЖ) сотрудников в рамках семейных инвестиций, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина.