Покупателям полисов накопительного страхования жизни готовят софинансирование

В России хотят сделать более выгодными долгосрочные сбережения. Сейчас обсуждаются льготы для работодателей при софинансировании накопительного страхования жизни (НСЖ) сотрудников в рамках семейных инвестиций, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина.
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