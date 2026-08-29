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Where Price Is Accepted — and Where It Is Rejected

Where Price Is Accepted — and Where It Is Rejected

Where Price Is Accepted — and Where It Is Rejected E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! MQLSoftware This chart uses the open-source Volume Nodes & Value Migration indicator to show three different volume-node states on the same ES1! Daily chart: rejected, accepted, and still unresolved.

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