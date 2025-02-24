ТАСС: Иванов и Лантратова готовятся возглавить комитеты Госдумы

Совет Госдумы на предстоящем заседании обсудит кадровые перестановки, включая назначение Владимира Иванова из фракции «Единая Россия» главой комитета по делам национальностей и Яны Лантратовой из фракции «Справедливая Россия — За правду» на пост главы комитета по развитию гражданского общества.