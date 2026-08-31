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Минфин Великобритании запрашивает кейс-стади по AML в преддверии проверки FATF на фоне рисков ИИ и криптовалют

Минфин Великобритании запрашивает кейс-стади по AML в преддверии проверки FATF на фоне рисков ИИ и криптовалют

Министерство финансов Великобритании запустило срочный сбор данных, обратившись к банкирам, юристам и другим лондонским компаниям с просьбой предоставить реальные примеры того, как они предотвращали проникновение "грязных денег" в страну.

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