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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Журова о беспорядках на матче Аргентина – Марокко на Олимпиаде: «Главное, чтобы след Кремля искать не стали. На ЧМ в России болельщиков было больше, и никаких беспорядков»

Депутат Журова о беспорядках на матче Аргентина – Марокко на Олимпиаде: «Главное, чтобы след Кремля искать не стали. На ЧМ в России болельщиков было больше, и никаких беспорядков»

Вчера Аргентина и Марокко встречались в 1-м туре группового этапа олимпийского футбольного турнира. На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет благодаря голу Кристиана Медины, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда.

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