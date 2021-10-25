Происшествия

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В Алтайском крае полицейские пресекли торговлю фиктивными сертификатами о вакцинации

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю пресекли противоправную деятельность сотрудника одной из городских больниц Барнаула, который обвиняется в мелком взяточничестве.

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