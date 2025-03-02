Объявлены победители 29-го Всеафриканского фестиваля кино и телевидения

На завершившемся в Уагадугу 29-м Всеафриканском фестивале кино и телевидения (FESPACO) главным призом — «Золотым жеребцом Йенненга» — была удостоена полнометражная художественная картина «Катанга, танец скорпионов» режиссера Дани Куяте из Буркина-Фасо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии