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Щеглова поручила проверить стройки и СТО для решения «собачьего вопроса»

Щеглова поручила проверить стройки и СТО для решения «собачьего вопроса»

Сити-менеджер Читы Инна Щеглова во время еженедельной планёрки в администрации поручила главам районов города проверить стройки и СТО для решения «собачьего вопроса» - там, по её словам, животные гуляют сами по себе, не находятся на привязи.

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