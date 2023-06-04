Пронедра

15 подписчиков

ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому ВСУ в Кировоградской области

ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому ВСУ в Кировоградской области

ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому ВСУ в Кировоградской области Владислав ВислМинистерство обороны России объявило, что Воздушно-космические силы России провели ночные удары по противовоздушной обороне Украины, которая охраняла ключевые объекты военной инфраструктуры страны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх